circle x black
Cerca nel sito
 

Portogallo, Conceicao e caso Ronaldo: "Non c'è obbligo a passargli la palla..."

L'attaccante della Juve ha parlato di CR7 a poche ore dalla sfida con l'Uzbekistan ai Mondiali

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
23 giugno 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si infiamma il caso Cristiano Ronaldo in casa Portogallo. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale lusitana sfida l'Uzbekistan nella seconda giornata dei Mondiali 2026, in una partita resa ancora più delicata dopo il deludente pareggio dell'esordio contro il Congo.

Ronaldo è stato una delle note negative della partita, con una pioggia di critiche che sono arrivate su di lui e sul ct Martinez, reo di schierarlo dall'inizio. Il tema CR7, insomma, sta agitando l'opinione pubblica portoghese e lo stesso spogliatoio portoghese, tanto che Francisco Conceicao ha dovuto 'discolparsi' in conferenza stampa.

"Io non sono obbligato a passare la palla a nessuno", ha detto l'attaccante della Juventus riferendosi a Ronaldo, "la passo a qualsiasi giocatore sia posizionato meglio di me. Lui è qui per aiutare tutti, esattamente come fanno gli altri giocatori. È molto motivato e si allena sempre al massimo. Se dopo aver raggiunto così tanto in carriera continua a lavorare con questa fame, allora la nostra dev'essere ancora maggiore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ronaldo ronaldo portogallo portogallo caso ronaldo mondiali
Vedi anche
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza