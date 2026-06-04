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Premio Fair Play Menarini: Belluzzi, 'i valori non hanno bisogno di premiazioni'

04 giugno 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A metà marzo 2026, durante i campionati under 23 di scherma, ho notato un errore dell'arbitro che attribuiva a me una vittoria e a un altro giocatore una sconfitta che lo avrebbe fatto eliminare. Dopo la mia segnalazione, siamo riusciti a far correggere l'errore e con la correzione, l'altro schermidore ha avuto accesso alle eliminazioni dirette. Penso che questi siano valori che non hanno bisogno di premiazioni, perché sono alla base dello sport". Racconta così le motivazioni che lo hanno portato al Premio Fair Play Menarini "Giovani", lo schermidore Alberto Belluzzi. Il giovane ha ricevuto il riconoscimento nel salone d'Onore del Coni a Roma

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