Premio Internazionale 'Eccellenza Mediterraneo', Mourinho tra protagonisti dell'edizione di ottobre

Il prestigioso Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo”, ideato e promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana e Aips - Associazione Internazionale Stampa Sportiva, con il patrocinio del Coni, si terrà a Roma nel mese di ottobre 2025. La serata, di alto rilievo culturale e istituzionale, sarà dedicata a personalità che si sono distinte per talento, impegno e valori umani, contribuendo allo sviluppo culturale, sportivo e sociale dell’area mediterranea.

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione spicca José Mourinho, attuale tecnico del Fenerbahçe, uno degli allenatori più vincenti e iconici del calcio mondiale. Con una carriera costellata di trionfi nei principali campionati europei - Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia - Mourinho incarna perfettamente lo spirito mediterraneo, con la sua visione internazionale, il carisma e la capacità di ispirare intere generazioni. Il comitato organizzatore ha scelto di premiarlo non solo per i risultati sportivi ottenuti alla guida di club prestigiosi, ma anche per il suo contributo alla diffusione dei valori dello sport, dell’identità culturale e del dialogo tra i popoli. La sua figura rappresenta un esempio di eccellenza professionale e passione umana, in perfetta sintonia con la missione del Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport, del giornalismo e della società civile, e metterà al centro i valori che il Premio promuove: dialogo, merito, cooperazione e identità mediterranea. Le edizioni precedenti hanno visto tra i premiati nomi di altissimo profilo, tra cui Gianfranco Zola, Hakan Calhanoglu, Giuseppe Marotta, Gabriele Gravina, Vincenzo Montella, Dino Zoff e Javier Zanetti, confermando il prestigio e la rilevanza internazionale dell’iniziativa.