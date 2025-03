Prima regata di stagione Mini 650, vincono Viper e Otaquè

Conclusa a Livorno la prima regata della stagione Mini 650 italiana, l’Arcipelago 650, con il percorso che ha portato la flotta a doppiare Giglio e l’Elba prima del rientro verso il traguardo di Livorno da dove la regata era partita. Lo fa sapere la classe velica con una nota. Un’edizione contraddistinta dal maltempo, la partenza della regata infatti è arrivata dopo due rinvii a causa delle avverse condizioni meteo, e le prime ore in mare sono state comunque molto dure nella discesa verso sud. I Mini 650 hanno affrontato una bolina dura con più di 25 nodi e mare molto formato, condizioni che hanno fatto selezione sulla flotta. La vittoria nella categoria Serie è andata a Davide Lusso e Matteo Bogliolo su Viper, seguiti da Alessandro Doria e Leonardo Morley Fletcher su Base Camp, terzi Matteo Bandiera e Federico Theill su Anywave Ocean.

Tra i Prototipi successo di Fabrizio Carboni e Giacomo Nicchitta su Otaquè, secondo posto per Adriano Tucci e Raffaele Speranza su Ardita. Il 2025 è un anno molto importante per la classe Mini 650, dato che si disputerà la mitica Mini Transat, e dalla classe italiana ci saranno Matteo Bandiera, Giulia Farnetani, Cecilia Zorzi e Nicolò Gamenara.

Per la classe Mini Italia il prosieguo della stagione sarà intenso: il 12 aprile partirà la Roma per Due, il 24 aprile la Roma-Barcellona, l’11 settembre l’Imperia Mini Solo. A maggio invece, dal 19 al 25, ci sarà un altro appuntamento importante per la classe, l’Academy Mini 6.50. La Federazione Italiana Vela in collaborazione con Classe Mini Italia, intende dare la possibilità agli Atleti provenienti dal mondo delle derive ma non solo, di provare l’ebrezza di navigare su un Mini 6.50, imbarcazione considerata il primo passo per la Vela Oceanica.

Attraverso un programma mirato, i candidati avranno modo di conoscere gli Skipper e le imbarcazioni ma anche le storie dei Navigatori Italiani che hanno partecipato alle Mini Transat.