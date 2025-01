La Serie A torna in campo per la 23esima giornata. Si parte con l'anticipo tra Parma e Lecce, in programma venerdì 31 gennaio. Sabato 1 febbraio invece l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 la Juventus, reduce dalla brutta sconfitta di Champions contro il Benfica, sfiderà all'Allianz Stadium l'Empoli. Attesa per il derby tra Milan e Inter, in programma alle 18, e per il big match Roma-Napoli. A chiudere la giornata, lunedì 3 febbraio, sarà il posticipo Cagliari-Lazio.

Parma-Lecce, venerdì 31 gennaio ore 20.45

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Vogliacco, Valenti, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

Udinese-Venezia, sabato 1 febbraio ore 15

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Venezia (3-5-2): Stankovic; Candé, Idzes, Haps; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Condé, Zerbin; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco

Monza-Hellas Verona, sabato 1 febbraio ore 15

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Ciurria, Bianco, Urbanski, Pedro Pereira; Caprari, Mota. All. Bocchetti

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov; Sarr, Livramento. All. Zanetti

Atalanta-Torino, sabato 1 febbraio ore 18

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Linetty, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Bologna-Como, sabato 1 febbraio ore 20.45

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Como (3-4-2-1): Butez; Dossena, Kempf, Jack; Engelhardt, Da Cunha, Perrone, Fadera; Strefezza, Nico Paz; Cutrone. All. Fabregas

Juventus-Empoli, domenica 2 febbraio ore 12.30

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Maleh, Fazzini, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Fiorentina-Genoa, domenica 2 febbraio ore 15

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Sottil, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Milan-Inter, domenica 2 febbraio ore 18

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Roma-Napoli, domenica 2 febbraio ore 20.45

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

Cagliari-Lazio, lunedì 3 febbraio ore 20.45

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou/Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni