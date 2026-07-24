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Prossimo CT Italia, Pep Guardiola dice no

Su Sisal.it la prima scelta è Pirlo a 1,72 ma Conte guadagna posizioni

Andrea Pirlo - (Ipa)
Andrea Pirlo - (Ipa)
24 luglio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La telenovela su Pep Guardiola prossimo Commissario Tecnico dell’Italia si è conclusa con il rifiuto dell’allenatore catalano che, dopo giorni di riflessione, ha deciso di rifiutare l’offerta arrivata dalla dirigenza azzurra. Ora si spalancano le porte della Nazionale per Andrea Pirlo, la figura che sembra gradire di più il Direttore Tecnico Paolo Maldini, cioè qualcuno pronto a un calcio nuovo e che possa essere in totale sintonia con la nuova dirigenza. Per gli esperti di Sisal, Pirlo scavalca tutti gli altri candidati, ed è il favorito a quota 1,72.

Dietro l’ex Campione del mondo del 2006, la seconda opzione è quella di Antonio Conte, la candidatura caldeggiata dalla Lega di Serie A, che vedono nell’ex Napoli – svincolato e disponibile – la perfetta garanzia di ripresa per la nazionale azzurra. Su Sisal.it il tecnico leccese guadagna posizioni, e da quota 12 di qualche giorno fa, oggi è proposto a 4,00.

Tra chi sale e chi scende, resta attuale la scelta di Roberto Mancini anche se sembra perdere terreno. Il Mancio – che ha dichiarato di non essere mai stato contatto dalla FIGC – raddoppia la quota e passa da 3,00 a 6,00. Sullo sfondo del tris di favoriti, altri nomi quali Palladino, Pioli e Motta, tutti a quota 16,00.

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CT Italia Pep Guardiola Andrea Pirlo Antonio Conte
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