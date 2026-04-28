Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi, martedì 28 aprile, i parigini hanno sfidato i tedeschi nella semifinale d'andata di Champions League, in una partita condizionata da episodi arbitrali che hanno provocato proteste da una parte e dall'altra. Succede tutto nel primo tempo del Parco dei Principi, con due rigori fischiati che hanno generato la furia dei giocatori in campo e delle due panchine, soprattutto per il tocco di mano di Davies punito in pieno recupero, che ha permesso al Psg di andare al riposo sul 3-2.

Succede tutto al 46'. Durante l'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Scharer, un cross parigino dalla sinistra trova la mano larga di Davies, che prova a ritrarla ma finisce per stoppare il pallone con il polso. Immediate le proteste dei padroni di casa e di Luis Enrique, con il direttore di gara richiamato al Var.

Le immagini mostrano effettivamente il braccio fuori figura di Davies, e quindi punibile, ma anche come il pallone sbatta sulla coscia prima di impattare il polso del terzino del Bayern Monaco. Scharer però non ha dubbi e concede calcio di rigore al Psg, tra le proteste di Kompany, trasformato poi da Dembele.

Pochi dubbi invece sul penalty concesso al 16' al Bayern Monaco. Luis Diaz scappa via in contropiede e viene abbattuto da Pacho, che interviene in maniera scomposta in scivolata, prendendo sì il pallone ma travolgendo le gambe del colombiano.