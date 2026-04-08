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Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla

I francesi ospitano i Reds nell'andata dei quarti di finale

Dembelé - Fotogramma/IPA
Dembelé - Fotogramma/IPA
08 aprile 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. I francesi hanno eliminato il Chelsea agli ottavi, mentre i Reds arrivano dal successo in rimonta contro il Galatasaray. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Psg-Liverpool, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Psg-Liverpool, in campo stasera alle 21:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. All. Slot

Psg-Liverpool, dove vederla

La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video.

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Champions League Psg Liverpool Psg Liverpool oggi Psg Liverpool
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