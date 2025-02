Bianconeri impegnati in Olanda per cercare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions

Dopo il successo nel big match di campionato contro l’Inter, la Juve torna in campo oggi, mercoledì 19 febbraio, ad Eindhoven nei playoff di Champions contro il Psv. I bianconeri hanno già vinto 2-1 l’andata contro gli olandesi, a Torino, e avranno dunque a disposizione 2 risultati su 3 in chiave qualificazione.

Psv-Juve, orario e probabili formazioni

Qualche cambio soprattutto tra gli olandesi, con Karsdorp pronto a partire titolare sulla destra e Bakayoko pronto a prendersi una maglia nell’undici iniziale in attacco. Per Thiago Motta, interrogativi soprattutto a centrocampo, con Koopmeiners e Locatelli favoriti per partire dal 1’. Davanti, Kolo Muani è ormai un punto fermo. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Psv (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All.Bosz.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Psv-Juve, dove vederla

La sfida di Champions tra Juve e Psv sarà visibile in esclusiva su Prime Video. Psv-Juventus sarà visibile anche in streaming, sempre su Amazon Prime.