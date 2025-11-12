circle x black
Qualificazioni Mondiali, Italia: la vittoria con la Moldova è sicura, a 1,03 su Sisal.it

Ma lo spettro dei playoff si concretizza con la Norvegia prima a 1,02

12 novembre 2025 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si avvicina sempre di più il verdetto sulle squadre che staccheranno il pass per i prossimi Mondiali, con il penultimo appuntamento del girone di qualificazione. L’Italia di Gattuso affronta la Moldova, cenerentola del Gruppo I, ma la testa è al match- spareggio di domenica con la Norvegia. Sì, perché la gara di Chisnau non dovrebbe preoccupare gli Azzurri: la Moldova è ultima con appena un punto in sei gare, solo 4 gol realizzati e ben 26 subìti, premesse che fanno pensare a una gara senza storia. La vedono sicuramente così gli esperti di Sisal, che non hanno dubbi sul successo italiano, a un rasoterra 1,03, si sale addirittura a 50 volte la posta per la vittoria dei padroni di casa, difficile anche il pareggio, a 18,00. Oltre a vincere, l’obiettivo degli uomini di Gattuso deve essere quello di segnare molti gol per ridurre il gap differenza reti con la Norvegia, che alla Moldova segnò ben 11 gol. La goleada italiana è molto probabile, anche perché gli Azzurri hanno segnato almeno 3 reti in tutte le ultime 4 partite di qualificazione: l’Over 3,50 è a 1,75, con l’Over 4,50 a 2,50 e il 5,50 a 4,25.

Anche per questo Gattuso schiererà una formazione molto offensiva e sono tanti gli Azzurri che si candidano al gol: in pole c’è Retegui, a 1,47, anche se dovrebbe partire dall’inizio Scamacca, che con la maglia della Nazionale non segna da oltre due anni: il suo ritorno al gol è a 1,75. Ottime chance anche per Raspadori, a 1,75, e Zaccagni, a 2,00. Nessuno però si fa illusioni sull’ipotesi di evitare i playoff, nella stessa giornata infatti la Norvegia affronta l’Estonia da super favorita, con il successo a 1,02 contro il 60,00 degli estoni. Per gli esperti di Sisal, il primo posto nel Gruppo I è dunque saldamente in pugno ai norvegesi, forti anche di una differenza reti incolmabile: + 26 di Haaland & Co contro + 10 degli Azzurri. Ecco perché la qualificazione diretta della Norvegia sembra scontata, a 1,02, a 12,00 invece il miracolo italiano.

