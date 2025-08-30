circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi le qualifiche in Olanda: orario e dove vederle in tv

Il Mondiale riparte dopo la pausa estiva

Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista in Olanda. Dopo le prove libere, il Mondiale riparte oggi, sabato 30 agosto, con le qualifiche del Gp d'Olanda - in diretta tv e streaming - sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio 'di casa'.

Qualifiche Gp Olanda, orario e dove vederle in tv

Le qualifiche del Gp d'Olanda di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 15. Le qualifiche, con la Ferrari a caccia della pole position, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrari qualifiche oggi qualifiche formula 1 formula 1 oggi qualifiche oggi dove vederle in tv qualifiche formula 1 dove vederle in tv qualifiche formula 1 orario
Vedi anche
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza