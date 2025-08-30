La Formula 1 torna in pista in Olanda. Dopo le prove libere, il Mondiale riparte oggi, sabato 30 agosto, con le qualifiche del Gp d'Olanda - in diretta tv e streaming - sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio 'di casa'.

Qualifiche Gp Olanda, orario e dove vederle in tv

Le qualifiche del Gp d'Olanda di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 15. Le qualifiche, con la Ferrari a caccia della pole position, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.