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Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Bahrain

Verstappen si prende la pole position davanti a Hamilton

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 11.12
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen si prende la pole position nel Gran Premio del Bahrain di scena in Malesia. Oggi, sabato 3 ottobre, il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo om 1:35.130 precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dalla prima fila. Ecco la griglia di partenza del Gp in programma domani.

Formula 1, la griglia di partenza del Gp Bahrain

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, con Hadjar che riceverà cinque posizioni di penalità:

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536

6 Lando Norris (McLaren) +0.627

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632

8 George Russell (Mercedes) +0.741

9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080

10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543

11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524

13 Carlos Sainz (Williams) +1.831

14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870

15 Franco Colapinto (Alpine)

16 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Riproduzione riservata
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formula 1 formula 1 oggi gp bahrain griglia partenza gp bahrain
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