circle x black
Cerca nel sito
 

La rotta di Sinner dopo il no a Pechino: quando torna in campo il numero uno?

Il ventaglio delle ipotesi tra Shanghai, Six Kings Slam o addirittura Vienna

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 settembre 2026 | 12.55
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il forfait per il torneo Atp 500 di Pechino lascia aperto il rebus sulla data esatta del rientro di Jannik Sinner. Nel messaggio diffuso sui social, infatti, l'altoatesino ha spiegato con chiarezza le ragioni dello stop, "il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse", senza però aggiungere dettagli sui tempi del rientro agonistico. Con un calendario fitto di impegni, il ritorno si snoda ora lungo tre scenari differenti. Il primo snodo del calendario porta al Masters 1000 di Shanghai (dal 7 ottobre): la trasferta in Cina rimane il piano A per un rientro immediato, subordinato però alle risposte che arriveranno dalle prossime sessioni di allenamento.

In caso di un ulteriore rinvio precauzionale, la data del rientro slitterebbe alla seconda metà di ottobre. A quel punto si aprirebbe il doppio canale tra la ricca esibizione del Six Kings Slam in Arabia Saudita (dal 21 al 24 ottobre) e il ritorno al circuito ufficiale sul cemento indoor dell'Atp 500 di Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre). Sullo sfondo, intanto, la prolungata assenza e la perdita dei punti di Pechino alimentano i rischi per la leadership del ranking Atp: Alexander Zverev si fa sempre più minaccioso e vanta al momento 700 punti di vantaggio nella Atp Race (8.650 contro i 7.950 dell'azzurro), mettendo seriamente a rischio il primato mondiale dell'altoatesino per il finale di stagione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Pechino Shanghai Six Kings Slam Vienna
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza