Il forfait per il torneo Atp 500 di Pechino lascia aperto il rebus sulla data esatta del rientro di Jannik Sinner. Nel messaggio diffuso sui social, infatti, l'altoatesino ha spiegato con chiarezza le ragioni dello stop, "il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse", senza però aggiungere dettagli sui tempi del rientro agonistico. Con un calendario fitto di impegni, il ritorno si snoda ora lungo tre scenari differenti. Il primo snodo del calendario porta al Masters 1000 di Shanghai (dal 7 ottobre): la trasferta in Cina rimane il piano A per un rientro immediato, subordinato però alle risposte che arriveranno dalle prossime sessioni di allenamento.

In caso di un ulteriore rinvio precauzionale, la data del rientro slitterebbe alla seconda metà di ottobre. A quel punto si aprirebbe il doppio canale tra la ricca esibizione del Six Kings Slam in Arabia Saudita (dal 21 al 24 ottobre) e il ritorno al circuito ufficiale sul cemento indoor dell'Atp 500 di Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre). Sullo sfondo, intanto, la prolungata assenza e la perdita dei punti di Pechino alimentano i rischi per la leadership del ranking Atp: Alexander Zverev si fa sempre più minaccioso e vanta al momento 700 punti di vantaggio nella Atp Race (8.650 contro i 7.950 dell'azzurro), mettendo seriamente a rischio il primato mondiale dell'altoatesino per il finale di stagione.