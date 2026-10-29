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Oggi Zverev sfida Griekspoor a Vienna: se vince lunedì sarà il numero 1 del ranking Atp superando Sinner

Il tedesco è a un solo successo dal sorpasso su Jannik Sinner nella classifica mondiale.

Jannik Sinner e Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 13.15
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Il conto alla rovescia è partito: Alexander Zverev può diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale già oggi. L’occasione arriva all’Atp 500 di Vienna, dove il tedesco, testa di serie numero uno, affronta l'olandese Tallon Griekspoor negli ottavi di finale. In caso di vittoria oltre ad un posto nei quarti, ad aspettarlo, ufficialmente dal 2 novembre, c’è la vetta del ranking Atp, attualmente occupata da Jannik Sinner.

Zverev-Sinner, una sfida sul filo dei punti

La classifica 'live' racconta un duello serratissimo. Sinner è al comando con 9.450 punti, mentre Zverev insegue a quota 9.400. Il tedesco ha quindi bisogno di una sola vittoria per incassare i 50 punti che gli consentirebbero di raggiungere l’azzurro e completare il sorpasso. Ma come può Zverev ritrovarsi davanti a Sinner con lo stesso punteggio? La risposta sta nei criteri di spareggio. In caso di parità, il primo parametro da considerare riguarda i punti conquistati tra Atp Finals, tornei del Grande Slam e Masters 1000 obbligatori. E qui il tedesco è in vantaggio: 8.360 punti contro gli 8.350 dell’italiano. Dieci lunghezze appena, sufficienti però a fare la differenza.

L'occasione dopo la beffa di Shanghai

Per Zverev si tratta di una nuova opportunità dopo quella mancata al Masters 1000 di Shanghai. Anche in Cina il tedesco aveva avuto la possibilità di avvicinarsi al primato, ma la sconfitta in semifinale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina aveva rimandato tutto. Ora la chance si presenta nuovamente a Vienna, con Griekspoor nel ruolo di ultimo ostacolo prima del possibile cambio al vertice.

Se arrivasse la sconfitta l'appuntamento sarebbe rimandato a Parigi

Se l'olandese dovesse imporsi, Sinner manterrebbe la prima posizione un'altra settimana. Per completare il sorpasso, Zverev dovrebbe allora conquistare almeno una vittoria al Masters 1000 di Parigi, in vista dell’aggiornamento del ranking previsto per lunedì 9 novembre. L’attenzione è dunque tutta sulla sfida odierna: Zverev ha il destino nelle proprie mani e può prendersi il numero uno già a Vienna.

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