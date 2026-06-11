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Raul Jimenez, chi è la stella del Messico ai Mondiali

L'attaccante del Fulham è uno dei protagonisti più attesi

Raul Jimenez - Ipa/Fotogramma
Raul Jimenez - Ipa/Fotogramma
11 giugno 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Messico si prepara a inaugurare i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale 'di casa' sfida il Sudafrica nella gara inaugurale della rassegna iridata che prende il via in Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i giocatori su cui sono puntati i riflettori c'è sicuramente Santiago Gimenez, attaccante del Milan reduce da una stagione deludente in rossonero, ma non solo.

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Il peso dell'attacco messicano infatti ricadrà sulle spalle di Raul Jimenez, esperto centravanti del Fulham e atteso protagonista di questi Mondiali. Ma chi è?

Raul Jimenez, chi è la stella del Messico

Raul Jimenez è un attaccante messicano di 35 anni, classe 1991, al suo ultimo Mondiale. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Premier League, dove gioca con la maglia del Fulham. Cresciuto nelle giovanili dei messicani dell'America, Jimenez è volato in Europa da giovanissimo per giocare con l'Atletico Madrid, che lo ha pagato 10 milioni di euro.

L'esperienza in Spagna si è rivelata però più complicata del previsto e così Jimenez si è trasferito al Benfica. In Portogallo è rimasto tre anni prima di approdare in Premier League per vestire la maglia del Wolverhampton, che lo ha acquistato per ben 38 milioni di euro. In Inghilterra è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, affermandosi come uno dei bomber del campionato.

Nell'estate del 2023 è poi passato al Fulham per poco più di 6 milioni di euro. A Craven Cottage, nell'ultima stagione, ha collezionato 9 gol e 3 assist in 36 presenze stagionali.

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raul jimenez jimenez messico messico mondiali mondiali 2026
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