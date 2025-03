Big match agli ottavi di Champions League. Dopo aver superato il Manchester City di Guardiola ai playoff, il Real Madrid è atteso oggi, martedì 4 marzo, dal derby contro l'Atletico. La squadra di Simeone si è qualificata agli ottavi della massima competizione europea dopo aver chiuso al quinto posto la prima fase del torneo.

Real Madrid-Atletico Madrid, orario e probabili formazioni

La sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid è in programma oggi, martedì 4 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Real Madrid-Atletico Madrid, dove vederla in tv

Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.