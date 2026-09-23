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Reijnders in Arabia: "Qui per soldi, non voglio lavorare quando smetterò"

L'ex centrocampista del Milan ha lasciato il Manchester City per unirsi all'Al Qadsiah

Tijjani Reijnders - Ipa/Fotogramma
Tijjani Reijnders - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prossima tappa della carriera di Tijjani Reijnders sarà in Arabia Saudita. L'ex centrocampista del Milan ha deciso di lasciare il Manchester City dopo una sola stagione, per unirsi all'Al Qadsiah, club della Saudi Pro League, che ha messo sul piatto uno stipendio monstre da circa 20 milioni l'anno per convincerlo a trasferirsi in Medio Oriente.

Durante un'intervista con l'emittente olandese SBS6, Reijnders non ha negato che proprio i soldi sono stato uno degli elementi, se non quello principale, per convincerlo a volare in Arabia: "Certo che il denaro ha avuto un ruolo", ha detto il centrocampista Orange.

"Dopo la mia carriera non voglio più lavorare. Non avrei dovuto farlo nemmeno dopo il City, ma ora posso aiutare anche le prossime generazioni della mia famiglia", ha dichiarato con sincerità, "non voglio mentire su questo".

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