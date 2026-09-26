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Roberto Carlos choc: "Ho perso il 99% dei soldi guadagnati con il calcio"

La confessione dell'ex stella di Real Madrid e Inter al Portugal Football Summit: "Mi hanno svuotato il conto per colpa di agenti e problemi familiari. Ai giovani dico: non commettete i miei stessi errori".

Roberto Carlos - Ipa/Fotogramma
Roberto Carlos - Ipa/Fotogramma
26 settembre 2026 | 17.11
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Una confessione a cuore aperto che ha scosso il mondo del pallone. Intervenuto sul palco del Portugal Football Summit, la leggenda brasiliana ed ex terzino di Inter e Real Madrid Roberto Carlos ha raccontato le gravissime difficoltà finanziarie affrontate al termine della carriera da calciatore. Il campione verdeoro ha rivelato di aver visto quasi azzerarsi l'immenso patrimonio accumulato in anni di successi: "Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa della cattiva gestione di alcuni agenti e di dolorose vicende familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio".

Il cinquantatreenne ha descritto il momento esatto in cui si è accorto del tracollo: "Un giovedì andai a dormire e il giorno dopo mi ritrovai una pila di documenti di cui ignoravo l'esistenza. In quel momento ho perso tutta la mia storia". Un dramma da cui l'ex terzino si è risollevato ricominciando a lavorare da zero come ambasciatore del Real Madrid e manager, ma che ora intende trasformare in un avvertimento per le nuove generazioni: "Ho commesso degli errori gravi fidandomi delle persone sbagliate. Ai giovani calciatori chiedo con il cuore in mano di stare attenti, tutelarsi e non ripetere mai i miei sbagli".

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