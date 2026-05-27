Roland Garros, il programma di oggi: da Djokovic a Cinà, i match di giornata

Torna in campo l'ex numero uno del ranking Atp nel secondo turno dello Slam parigino

Cinà - Afp
27 maggio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
Quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Dopo l'esordio ieri di Jannik Sinner, oggi, mercoledì 27 maggio, torna in campo l'ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic, che dovrà vedersela contro il francese Royer nel secondo turno dello Slam parigino. Tanti gli azzurri impegnati, da Federico Cinà a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, ecco il programma del day 4 e dove vedere tutti i match in tv e streaming.

Roland Garros, programma oggi

Ecco il programma di oggi al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12

S. Bejlek (CZE) - [3] I. Swiatek (POL)

[7] E. Svitolina (UKR) - K. Quevedo (ESP)

V. Royer (FRA) - [3] N. Djokovic (SRB)

non prima delle 20:15

T. Machac (CZE) - [2] A. Zverev (GER)

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11

[8] A. De Minaur (AUS) - A. Blockx (BEL)

J. Starodubtseva (UKR) - [2] E. Rybakina (KAZ)

[13] J. Paolini (ITA) - S. Sierra (ARG)

[15] C. Ruud (NOR) - H. Medjedovic (SRB)

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11

C. McNally (USA) - [11] B. Bencic (SUI)

C. Ugo Carabelli (ARG) - [11] A. Rublev (RUS)

[32] U. Humbert (FRA) - Q. Halys (FRA)

[8] M. Andreeva (FRA) - M. Bassols Ribera (ESP)

COURT 14 - dalle ore 11

[13] K. Khachanov - M. Trungelliti (ARG)

[15] M. Kostyuk (UKR) - K. Volynets (USA)

[28] J. Fonseca (BRA) - D. Prizmic (CRO)

K. Rakhimova (UZB) - [10] K. Muchova (CZE)

COURT 7 - dalle ore 11

T. Korpatsch (GER) - [32] X. Wang (CHN)

[29] J. Ostapenko (LAT) - M. Linette (POL)

J. Duckworth (AUS) - [27] R. Jodar (ESP)

L. Sonego (ITA) - [24] T. Paul (USA)

COURT 6 - dalle ore 11

[21] A. Davidovich Fokina (ESP) - T. Agustin Tirante (ARG)

M. Navone (ARG) - [26] J. Mensik (CZE)

H. Baptiste (USA) - X. Wang (CHN)

E. Lys (GER) - [18] S. Cirstea (ROU)

COURT 9 - dalle ore 11

T. Kokkinakis (AUS) - P. Carreno Busta (ESP)

COURT 12 - dalle ore 11

V. Golubic (SUI) - A. Parks (USA)

N. Borges (POR) - M. Kecmanovic (SRB)

J. Teichmmann (SUI) - M. Frech (POL)

COURT 13 - dalle ore 11

F. Cinà (ITA) - J. De Jong (NED)

D. Snigur (UKR) - P. Stearns (USA)

F. Jones (GBR) - [27] M. Bouzkova (CZE)

N. Basavareddy (USA) - A. Michelsen (USA)

Roland Garros, dove vedere match oggi

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

