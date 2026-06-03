circle x black
Cerca nel sito
 

Roland Garros, Warner Bros al lavoro per trasmettere in chiaro derby italiano in semifinale

Come apprende l'Adnkronos, il gruppo americano starebbe valutando l'ipotesi

Cobolli - IPA
Cobolli - IPA
03 giugno 2026 | 20.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Warner Bros. Discovery, secondo quanto apprende l’Adnkronos, starebbe valutando in queste ore la possibilità di rendere la semifinale del Roland Garros visibile in chiaro, dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale. Una riflessione che arriverebbe anche alla luce dell’appello del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha invitato a fare "ogni sforzo possibile" per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro con due protagonisti italiani in chiaro.

CTA

Cobolli sfiderà sicuramente un altro azzurro in semifinale, che uscirà dalla sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Si tratterebbe comunque di riflessioni ancora in corso, anche perché il via libera definitivo dipenderebbe da altri partner coinvolti. Al momento, tuttavia, non ci sarebbe ancora una conferma ufficiale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roland Garros Roland Garros 2026 semifinale Roland Garros dove vedere semifinale Roland Garros
Vedi anche
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza