Roland Garros, oggi sorteggio: orario, avversari Sinner e dove vederlo in tv

Jannik Sinner scopre i tutti i possibili avversari al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 21 maggio, va in scena il sorteggio - in diretta tv e streaming - del tabellone principale dello Slam parigino. Il tennista azzurro arriva al torneo dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, mentre lo scorso anno, nella finale del Roland Garros, è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set.

Parigi è il vero grande obiettivo di Sinner, che vincendo completerebbe, a soli 24 anni, il Career Grande Slam, già siglato dal rivale spagnolo con la vittoria degli Australian Open lo scorso gennaio.

Roland Garros, tutti i possibili avversari di Sinner

Sinner arriva al Roland Garros da testa di serie numero 1 e potrà trovare la seconda, ovvero Alexander Zverev, soltanto in finale. Possibile semifinale invece contro Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre ai quarti potrebbe incrociare Ben Shelton, Daniil Medvedev, già avversario nella semifinale di Roma, Taylor Fritz o Alex De Minaur.

Agli ottavi invece l'azzurro potrebbe sfidare Casper Ruud, battuto in finale agli Internazionali, Luciano Darderi, Karen Khachanov o Valentin Vacherot. Non ci sarà per infortunio Lorenzo Musetti. Nei primi turni invece i 'pericoli' per Sinner si chiamano Matteo Berrettini, Tomas Machac, Martin Landaluce e Jaume Munar.

Roland Garros, orario sorteggio e dove vederlo in tv

Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros è in programma oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14. Si potrà seguire in diretta televisiva, tramite smart tv, su Discovery+, mentre in streaming si potrà vedere sull'app e la piattaforma streaming di Discovery+ e HBO Max.