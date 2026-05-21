circle x black
Cerca nel sito
 

Roland Garros, oggi sorteggio: orario, avversari Sinner e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro scopre oggi il proprio tabellone nello Slam parigino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
21 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner scopre i tutti i possibili avversari al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 21 maggio, va in scena il sorteggio - in diretta tv e streaming - del tabellone principale dello Slam parigino. Il tennista azzurro arriva al torneo dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, mentre lo scorso anno, nella finale del Roland Garros, è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set.

CTA

Parigi è il vero grande obiettivo di Sinner, che vincendo completerebbe, a soli 24 anni, il Career Grande Slam, già siglato dal rivale spagnolo con la vittoria degli Australian Open lo scorso gennaio.

Roland Garros, tutti i possibili avversari di Sinner

Sinner arriva al Roland Garros da testa di serie numero 1 e potrà trovare la seconda, ovvero Alexander Zverev, soltanto in finale. Possibile semifinale invece contro Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre ai quarti potrebbe incrociare Ben Shelton, Daniil Medvedev, già avversario nella semifinale di Roma, Taylor Fritz o Alex De Minaur.

Agli ottavi invece l'azzurro potrebbe sfidare Casper Ruud, battuto in finale agli Internazionali, Luciano Darderi, Karen Khachanov o Valentin Vacherot. Non ci sarà per infortunio Lorenzo Musetti. Nei primi turni invece i 'pericoli' per Sinner si chiamano Matteo Berrettini, Tomas Machac, Martin Landaluce e Jaume Munar.

Roland Garros, orario sorteggio e dove vederlo in tv

Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros è in programma oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14. Si potrà seguire in diretta televisiva, tramite smart tv, su Discovery+, mentre in streaming si potrà vedere sull'app e la piattaforma streaming di Discovery+ e HBO Max.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roland garros roland garros oggi sorteggio roland garros roland garros sorteggio orario sorteggio roland garros dove vederlo tv sorteggio roland garros avversari sinner avversari sinner roland garros
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza