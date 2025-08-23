circle x black
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi sfidano i rossoblù nella prima giornata di Serie A

23 agosto 2025 | 11.50
Redazione Adnkronos
Big match all'Olimpico nella prima giornata di Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, la Roma ospita il Bologna nel match che sancisce l'inizio del campionato italiano per i giallorossi e i rossoblù. La squadra del neo allenatore Gasperini vuole dare continuità a un buon precampionato, con la Roma ancora a caccia dei giusti rinforzi sul mercato, mentre quella di Italiano è reduce da un'altra stagione da incorniciare culminata nella vittoria della Coppa Italia, battendo in finale il Milan e valsa l'accesso alla fase campionato di Europa League, dove parteciperanno anche i giallorossi.

Roma-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Bologna è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All.Italiano

Roma-Bologna, dove vederla in tv

Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

