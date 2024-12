Roma-Braga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Per i giallorossi, quella con i portoghesi è una sfida cruciale in ottica qualificazione

Dopo il pari allo scadere agguantato a Londra con il Tottenham, e il ritorno al successo in campionato grazie al 4-1 contro il Lecce, la Roma ritrova l’Europa League e ospita il Braga all’Olimpico. Fin qui, i giallorossi hanno vinto in Europa solo contro la Dinamo Kiev e il match con i portoghesi sarà cruciale in ottica qualificazione (la squadra di Ranieri è al momento 21esima, con 6 punti).

Roma-Braga, orario e probabili formazioni

La partita di Europa League tra Roma e Braga si giocherà oggi, giovedì 12 dicembre, allo stadio Olimpico, con calcio d’inizio alle 18:45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Saelemakers; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma. Allenatore: Carvalhal

Roma-Braga, dove vederla

La partita tra Roma e Braga sarà visibile in diretta su Sky e su Now, ma ci sarà come al solito possibilità di seguirla anche sui servizi streaming delle piattaforme. Per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento saranno il 201 e il 252.