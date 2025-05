Scontro diretto per l'Europa all'Olimpico nella 35esima giornata di Serie A

Scontro diretto per l'Europa all'Olimpico. La Roma ospita la Fiorentina oggi, domenica 4 maggio, nel big match della 35esima giornata di Serie A. I giallorossi continuare la loro striscia positiva dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter, mentre i viola hanno perso l'andata della semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia.

Roma-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Fiorentina è in programma oggi, domenica 4 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Roma-Fiorentina, dove vederla in tv

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport, ma disponibile anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.