Dopo sette vittorie di fila il Napoli pareggia 1-1 all'Olimpico contro la Roma e manca l'allungo sull'Inter in vetta alla classifica oggi 2 febbraio 2025. Al vantaggio degli azzurri con l'ex Spinazzola al 29', risponde Angelino al 92'. Gli azzurri salgono a quota 54 dopo 23 giornate, +3 sull'Inter che deve recuperare la partita con la Fiorentina. I giallorossi sono invece in nona posizione con 31 punti.

La partita

Inizio di partita bloccato con le due squadre molto attente alla fase difensiva. Al 12' Lukaku mette in moto McTominay che entra in area ma si allunga troppo la palla e la difesa della Roma libera. Due minuti dopo arriva il primo ammonito dell'incontro: è Politano per simulazione. Al 16' azione in percussione di Lukaku che prova la conclusione da fuori area, palla fuori. Al 25' ci prova El Shaarawy che controlla un pallone al limite dell'area ma la conclusione termina oltre la traversa.

Al 28' chance per Soulé che schiaccia troppo il tiro e manda fuori. Un minuto dopo il Napoli sblocca la partita con un gol confezionato da due ex giallorossi. Juan Jesus premia lo scatto in profondità di Spinazzola che batte Svilar con un pallonetto. La Roma accusa il colpo e fatica a trovare una reazione fino al recupero del primo tempo quando potrebbe pareggiare: cross in area dalla trequarti, colpo di testa di Ndicka e gran risposta di Meret che salva la sua porta.

Parte forte il Napoli nella ripresa e al 5' va vicina al raddoppio con una conclusione di McTominay di poco alta. Un minuto dopo giallo per Koné per un intervento duro su Juan Jesus. Al 10' i primi cambi di Ranieri. Escono El Shaarawy e Koné, entrano Saelemaekers e Paredes. Al 13' ancora il Napoli che spinge soprattutto da sinistra, Neres prova ad andare sul fondo, tiro-cross che termina direttamente fuori.

Al 19' esce Cristante ed entra Dovbyk. Un minuto dopo ci prova Paredes su punizione, palla che colpisce l'esterno della rete. Al 26' ospiti vicini al raddoppio ma Lukaku colpisce la palla in maniera sporca davanti alla porta e Rensch riesce a liberare. Poco dopo ammonizione per Pisilli per un fallo su McTominay. Alla mezz'ora gran punizione di Paredes che colpisce il palo. Conte si copre e inserisce Mazzocchi per Neres.

Al 35' Ranieri esaurisce i cambi: escono Rensch e Shomurodov, entrano Dybala e Baldanzi. Nel Napoli c'è Simeone per Lukaku. Al 41' anche Conte finisce le sostituzioni con Raspadori che entra per Politano. Al 47' la doccia fredda per i ragazzi di Conte. La Roma spinge a destra con Saelemaekers che mette un pallone morbido sul secondo palo per Angelino che calcia di sinistro al volo e batte Meret per il definitivo 1-1.