Roma, Nepi Molineris (Sport e Salute): "Negli scatti di Mezzelani le emozioni più autentiche dello sport"

“Un sincero ringraziamento al presidente di Atac che ha organizzato questa importante mostra fotografica, che porta la firma di Ferdinando Mezzelani, una persona che per molti anni ha scattato momenti indelebili della storia dello sport, sia nei più grandi eventi sportivi italiani, ma anche internazionali, come le Olimpiadi”. A dirlo l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, alla presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’iniziativa dal titolo ‘Tra sport e trasporto’, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

“Ferdinando ha cresciuto generazioni come la mia - spiega l’ad di Sport e Salute - vedendo i suoi scatti, infatti, o determinati frame delle sue immagini, abbiamo riconosciuto ciò che può dare lo sport, ovvero il massimo della gioia di una vittoria, ma anche la sofferenza di una sconfitta e il fatto che dopo una sconfitta un atleta che si possa rialzare e andare avanti”.

“Credo che oggi Ferdinando possa essere un esempio - e con questa mostra lascia a tutti un messaggio importante - ovvero che nella vita si può vincere, ma si può anche perdere. Quando si perde, però, bisogna aver il coraggio di saperci rialzare e dare tutto ciò che possiamo per andare avanti e fare qualcosa di straordinario - conclude Nepi Molineris - Pertanto, grazie ad Atac per aver dato a tutti la possibilità di poter ammirare questi momenti, in qualsiasi collegamento logistico della nostra meravigliosa città, Roma”.