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Roma e adidas svelano la nuova seconda maglia ispirata alla 'pietas' romana

Casacca bianca con una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno stemma societario introdotto nel 1938.

Paulo Dybala - Uff stampa As Roma e adidas
Paulo Dybala - Uff stampa As Roma e adidas
06 agosto 2026 | 10.08
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Svelata la nuova seconda maglia per la Roma di Gian Piero Gasperini. L'adidas e l'As Roma hanno svelato oggi il nuovo kit Away per la stagione 2026/2027, che vuole sottolineare lealtà, tradizione e dovere attraverso la virtù romana della Pietas. Questo kit, caratterizzato da un’estetica pulita, racchiude il legame dell’As Roma con i propri tifosi, le sue tradizioni e la responsabilità di indossare la maglia con orgoglio. Il kit è stato realizzato incarnando la virtù romana della 'Pietas', che corrisponde ai valori di lealtà, devozione e dovere. Non è solo un capo d'abbigliamento, ma lo spirito che anima la squadra giallorossa in ogni partita, riflettendo la sua connessione ai tifosi, la sua tradizione e il senso di responsabilità di indossare la maglia con orgoglio. Il design della maglia si distingue per unosfondo bianco caldo con una fascia giallorossa sul petto. Al centro della fascia, a contrasto, un antico stemma societario introdotto nel 1938 e utilizzato con alcune varianti, esclusivamente su questo design di maglia, fino alla stagione 1946/1947. Tra questo motivo classico e lo scollo si inserisce il trefoil adidas in rosso. Sul retro del collo ‘Roma Chiamò’ impreziosisce il design richiamando l’inno di Campo Testaccio, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra, la sua storia e i suoi tifosi.

Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia Climacool+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita. Il nuovo kit Away 2026/27 dell’AS Roma sarà disponibile dal 6 agosto 2026 presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it.

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calcio kit away As Roma Pietas romana
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