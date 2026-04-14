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Roma, Totti 'bacchetta' Gasperini e Ranieri: "Serve rispetto per tifosi e fare bene squadra"

Il capitano giallorosso ha parlato del caso scoppiato a Trigoria

Francesco Totti - Ipa/Fotogramma
Francesco Totti - Ipa/Fotogramma
14 aprile 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesco Totti 'bacchetta' Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex capitano della Roma ha parlato del caso scoppiato a Trigoria dopo le parole del senior advisor giallorosso, che nel prepartita della sfida con il Pisa ha voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina.

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"Da tifoso della Roma posso dire che l'obiettivo principale deve essere restare uniti, anche se ci sono screzi interni. Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società", ha detto Totti a Tmw, "anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme".

Testa sulla lotta Champions, insomma: "L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che si possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".

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roma totti totti gasperini ranieri totti roma
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