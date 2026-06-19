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Chi preferisce Messi a Ronaldo è di destra o sinistra? Studio trasforma rivalità in politica

I due attaccanti sono impegnati ai Mondiali 2026

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
19 giugno 2026 | 21.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi preferisce Cristiano Ronaldo a Lionel Messi è di destra. Mentre si stanno giocando i Mondiali 2026, che vedono il fuoriclasse portoghese e quello argentino tra i loro protagonisti assoluti, uno studio universitario ha unito la politica al calcio, analizzando il dualismo che ha dominato gli ultimi anni secondo una lente nuova.

Una ricerca pubblicata sulla piattaforma Social Science Research Network e riportata da L'Equipe, ha infatti mostrato come preferire l'uno o l'altro potrebbe essere anche una questione di orientamento politico. Lo studio ha preso in esame le risposte di 10.661 persone residenti in 26 paesi, che hanno completato un questionario tra aprile e maggio 2026. Utilizzando un modello lineare gerarchico a due livelli, i ricercatori sono stati in grado di valutare le risposte dei partecipanti sull dibattito Messi-Ronaldo, considerando altri fattori come l'ideologia individuale, l'autoritarismo, l'autostima e la posizione in classifica FIFA del loro paese di origine.

I risultati mostrano che gli intervistati che si identificavano come progressisti tendevano a preferire Messi, mentre quelli che si identificavano come conservatori preferivano Ronaldo. I ricercatori hanno quindi concluso che uno dei fattori che incide nella scelta tra Messi e Ronaldo è proprio l'orientamento politico.

Tra gli altri criteri, l'argentino tende ad essere preferito da persone con una mentalità più analitica, mentre il portoghese attrae coloro che hanno un orientamento autoritario o una maggiore autostima. Tuttavia lo studio va preso con cautela. Sono gli stessi autori a confermare come lo stesso non sia stato sottoposto a revisione paritaria e, sebbene l'effetto statistico osservato sia reale, la sua portata rimane modesta.

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