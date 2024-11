Per l'ex stella della nazionale sono 12 i capi d'accusa e tra questi spiccano i reati di truffa e falso in bilancio

Brendan Mullin, leggenda del rugby irlandese, è stato condannato a 3 anni di carcere per furto ai danni della Bank of Ireland Private Bank. Il 61enne irlandese, che era stato amministratore della banca per due anni (dal 2011 al 2013) è stato accusato da una giuria di aver sottratto all’istituto una cifra superiore ai 500mila euro. Per lui, i capi d’accusa sono in totale 12 e tra questi spiccano i reati di truffa e falso in bilancio.

Mullin condannato

Nel 2021, l’ex rugbista – icona della nazionale a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta - era stato condannato a 3 anni, ma poi lasciato libero su cauzione. L’inchiesta riguarda la società Spice Holdings, a cui Mullin aveva trasferito 500mila euro dalla Bank of Ireland Private Bank. Denaro mai più restituito. Stando alla sentenza, Mullin avrebbe usato anche 61mila euro della banca per il pagamento di spese legali personali.