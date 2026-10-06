circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Singapore in salita per Russell, penalizzato per un cambio di motore: partirà dal fondo

L'inglese dovrà montare una nuova power unit a Marina Bay, Antonelli può allungare ancora nel mondiale

George Russell - Ipa/Fotogramma
George Russell - Ipa/Fotogramma
06 ottobre 2026 | 16.21
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Si fa più ripida la strada per George Russell verso il titolo mondiale. Il tradimento del motore a Sepang — arrivato a cinque giri dal termine mentre difendeva la terza piazza — ha costretto la Mercedes a montare una nuova Power Unit a Singapore. Superato il tetto stagionale delle quattro unità, il britannico sconterà la penalità nella gara di domenica partendo in fondo alla griglia, salvando tuttavia lo schieramento della Sprint del sabato.

Un assist prezioso per Kimi Antonelli che conduce nella classifica del mondiale con 84 punti di vantaggio sul compagno con sette Gp ancora in calendario. Ma se l'italiano a Monza era riuscito a vincere partendo proprio dalle retrovie per lo stesso motivo, il circuito cittadino di Marina Bay è molto meno agevole per i sorpassi: basti pensare che la miglior risalita della storia qui porta la firma di Sebastian Vettel, quinto nel 2016 scattando dal fondo dello schieramento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russell george russell antonelli sepang gp singapore
Vedi anche
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza