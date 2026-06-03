circle x black
Cerca nel sito
 

Sabalenka perde e litiga con allenatore a Roland Garros - Video

La tennista bielorussa è stata battuta da Shnaider nei quarti dello Slam di Parigi

Aryna Sabalenka - Afp
Aryna Sabalenka - Afp
03 giugno 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sabalenka litiga con l'allenatore a Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, la tennista bielorussa è stata eliminata dalla russa Diana Shnaider nei quarti di finale dello Slam di Parigi, venendo rimontata e perdendo la testa nel corso del terzo set, ceduto clamorosamente con 6-0.

CTA

Dopo l'ennesima risposta vincente dell'avversaria, che è valsa un'altra palla break, Sabalenka si è rivolta con la rabbia al suo angolo. La numero 1 del mondo ha fatto un segno con la racchetta e ha indicato la propria testa, segno di un'evidente crisi di nervi.

La rabbia di Sabalenka ha colpito anche una pallina, sbattuta con violenza contro la terra del Philippe-Chatrier. A nulla sono servite le parole del suo allenatore, che ha provato, invano, a calmarla.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sabalenka roland garros sabalenka roland garros sabalenka allenatore lite
Vedi anche
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza