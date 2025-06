La squadra azzurra è pronta a scendere in acqua per la sesta tappa della stagione 2025

Il countdown è quasi giunto al termine. Il Red Bull Italy SailGP, il team che rappresenta l’Italia nel campionato mondiale Rolex SailGP, è pronto a scendere in acqua per la sesta tappa della stagione 2025: il Mubadala New York Sail Grand Prix, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno a Governor’s Island.

Le due gare, che si svolgeranno in entrambe le giornate dalle 21.30 alle 23 italiane, promettono spettacolo, con tutte le squadre pronte a volare sulle acque dell’Oceano Atlantico. Il Rolex SailGP è un campionato globale che tocca le città più iconiche del mondo, dove i team nazionali si sfidano a bordo di catamarani foiling identici da 50 piedi, capaci di volare sull’acqua a oltre 60 miglia orarie, superando la velocità del vento.

Red Bull Italy SailGP a New York

Il team italiano, capitanato dal campione olimpico Ruggero Tita, è stato ufficialmente accolto al Consolato Generale d’Italia a New York dal Console Generale Fabrizio Di Michele, in occasione della tappa americana, la prima dopo l’annuncio della nuova proprietà dell’imbarcazione. A guidare questo nuovo capitolo di SailGP Italia sono: Jimmy Spithill, campione SailGP e due volte vincitore dell’America’s Cup, in qualità di Ceo, fondatore e co-owner; Assia Grazioli-Venier, venture capitalist e fondatrice di Muse Capital e Muse Sport, nel ruolo di Board Director e co-owner; Gian Luca Passi de Preposulo, fondatore di Festina Lente Capital ed esperto nei settori lusso, moda e intrattenimento, nominato Chairman del Board e co-owner.

Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York, ha detto: "Siamo immensamente orgogliosi di ospitare a New York una tappa di SailGP, la Formula 1 della vela. Questo evento straordinario, che vede i catamarani foiling F50 sfrecciare a quasi 100 km/h, incarna perfettamente l'innovazione, la tecnologia e lo spirito competitivo che contraddistinguono l'Italia. La presenza di un team italiano e la leadership femminile nella sua proprietà, rappresentano un'ulteriore conferma dell'eccellenza e della visione all'avanguardia che il nostro Paese porta sul palcoscenico mondiale".

SailGp, la tappa di New York

Assia Grazioli-Venier, Fondatrice di Muse Sport e Muse Capital, Membro del Consiglio di Amministrazione del Team Italiano di SailGP, ha spiegato: “Questo fine settimana segna la nostra prima regata dall’annuncio del nuovo gruppo proprietario, e scattare questa foto al Consolato Italiano di New York è molto più che simbolico - è un promemoria della responsabilità che abbiamo nel rappresentare l’Italia su un palcoscenico globale. Dall’innovazione alla sostenibilità, dall’inclusione alla performance d’élite, siamo orgogliosi di portare il meglio del Made in Italy - in acqua e fuori. SailGP, una delle leghe sportive in più rapida crescita al mondo, offre una piattaforma globale unica dove i valori incontrano la velocità. Il nostro due volte campione olimpico Ruggero Tita e i suoi straordinari compagni di squadra sono pronti a sfrecciare davanti alla Statua della Libertà a oltre 60 miglia orarie, davanti a migliaia di spettatori e a milioni di persone collegate da tutto il mondo. Questo è ciò che dovrebbe essere lo sport moderno: veloce, orgoglioso e proiettato al futuro".

Gian Luca Passi de Preposulo, Chairman del team italiano di SailGP, ha spiegato: "Poter presentare ufficialmente il nostro team presso il Consolato Italiano a New York rappresenta un ponte tra le nostre radici e la nostra visione globale. Vogliamo portare l’Italia al centro della scena sportiva e tecnologica internazionale, con un progetto che unisce sport, cultura e innovazione. Questa foto segna l’avvio simbolico di un percorso che guarda oltre i confini nazionali, con l’ambizione di essere protagonisti nel circuito mondiale della vela".

Jimmy Spithill, Ceo del team italiano di SailGP, ha aggiunto: "Scattare la nostra prima foto ufficiale con la nuova ownership e gli atleti in un luogo simbolico come il Consolato Italiano a New York è stato un momento significativo per tutta la squadra. Questo è un progetto che nasce dall’eccellenza italiana ma parla un linguaggio globale. Lavoriamo ogni giorno per costruire un team capace di competere ai massimi livelli, unendo talenti internazionali e spirito tricolore. New York, con la sua energia e il suo respiro cosmopolita, è il luogo ideale per celebrare questo inizio”.

Tutti gli occhi sono puntati ora su New York. In attesa dell’annuncio di una possibile tappa italiana per la stagione 2026, il campionato Rolex SailGP prosegue con la tournée estiva europea, che prenderà il via da Portsmouth, nel Regno Unito, il 19 e 20 luglio. Le competizioni saranno visibili su Sky Sport e sull’app ufficiale di SailGP.