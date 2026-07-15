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Salis: "A Marassi uno spazio gratuito dove i giovani possono ritrovarsi e fare attività"

Silvia Salis - Ufficio stampa
Silvia Salis - Ufficio stampa
15 luglio 2026 | 19.33
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

“La città ha bisogno di spazi come questo, gratuiti, dove i giovani possano ritrovarsi, allenarsi e vivere la collettività”.

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, a margine dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Marassi, il nuovo playground realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.

“È un momento molto bello per la città - afferma Salis - dare spazi sportivi gratuiti in un’area dove ci sono tanti giovani e dove c’è bisogno di luoghi aperti e liberi. Vedere già tanti bambini e ragazzi giocare e allenarsi è un messaggio meraviglioso”. La sindaca ha quindi ringraziato il Ministro per lo Sport, il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute e tutti i soggetti coinvolti nel progetto, evidenziando come la riqualificazione degli spazi pubblici rappresenti un investimento per l’intera comunità. “Qui i ragazzi già si ritrovavano, ma mancavano le strutture. Oggi possono continuare a farlo avendo a disposizione impianti dove praticare sport gratuitamente durante tutta la giornata”.

Salis ha inoltre ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione dello sport accessibile attraverso iniziative già avviate, come quelle dei Giardini di Quinto e il progetto Sport Senior. “Lo sport deve essere un diritto per tutte le età. L’unico modo per renderlo realmente tale è garantire spazi gratuiti e accessibili dove poter svolgere attività sportiva”, conclude.

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Spazio Illumina Giardini Giovanni Lamboglia Sport Illumina
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