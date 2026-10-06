circle x black
Cerca nel sito
 

San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita a Inter e Milan

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha dichiarato "inammissibile" il ricorso proposto dall'associazione Gruppo Verde San Siro

San Siro - IPA
San Siro - IPA
06 ottobre 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quinta) ha dichiarato "inammissibile" il ricorso proposto dall'associazione Gruppo Verde San Siro, con 200 residenti della zona, contro il Comune di Milano per annullare alcune delibere in cui si stabiliva lo schema per la compravendita dell'area intorno al Meazza.

La vendita - come si ricorda nella sentenza - è stata il risultato di un lungo percorso iniziato nel 2019, con proposte delle società calcistiche Milan e Inter per la riqualificazione dell'area e la costruzione di un nuovo stadio. Con una complessa motivazione, per il Tar il ricorso è "inammissibile per carenza d’interesse".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stadio Milano San Siro San Siro Inter San Siro Milan
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza