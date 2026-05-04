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Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: "Dovete dimettervi"

Il tecnico biancoceleste furioso dopo la vittoria con la Cremonese

Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
04 maggio 2026 | 22.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maurizio Sarri attacca tutti dopo Cremonese-Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto i grigiorossi 2-1 in trasferta nella 35esima giornata di Serie A, ma a tenere banco, nel post partita, c'è il possibile spostamento del derby, in programma il prossimo 17 maggio, alle 12.30 a causa della concomitanza della finale degli Internazionali d'Italia 2026.

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"Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito", ha detto Sarri in conferenza stampa, ricordando che anche il derby d'andata, vinto dalla Roma 1-0 si è giocato alle 12.30, "a inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12.30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare".

"Spero che non ci facciano giocare a quell'ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare", ha continuato Sarri, "sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12.30".

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sarri cremonese lazio sarri derby 12.30 sarri derby finale internazionali spostamento derby finale internazionali
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