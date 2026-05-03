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Milan, tifosi in rivolta dopo sconfitta con Sassuolo: "Imbarazzanti"

I rossoneri sono stati battuti 2-0 a Reggio Emilia

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
03 maggio 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tifosi rossoneri furiosi dopo Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, il Diavolo ha perso in trasferta contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 con i gol di Berardi e Laurienté, facendo sprofondare la squadra di Allegri in piena lotta Champions, ora esposta all'aggancio della Juventus e all'avvicinamento potenziale della Roma.

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Sul banco degli imputati ci è finito proprio l'allenatore rossonero, giudicato negativamente sia per i risultati dell'ultimo periodo che per il gioco carente: "Zero idee di gioco, zero movimenti, zero determinazione. Ne abbiamo veramente abbastanza", ha scritto un tifoso del Milan su X, puntando il dito anche contro la società, "un mercato che a parte Modric e Rabiot si è rivelato un’ennesima volta imbarazzante".

"Quello che si vede in campo nel Milan è preoccupante. Regressione totale", è l'analisi di un altro utente, seguito da un "finale di stagione deprimente per i tifosi rossoneri". Un pensiero largamente condiviso: "Ne abbiamo visti di Milan imbarazzanti nel corso di questa stagione, ma quello di oggi supera di gran lunga gli altri".

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sassuolo milan milan tifosi milan allegri
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