Schumacher, le voci sui progressi a 12 anni dall'incidente

L'ex pilota, vittima di un gravissimo incidente sciistico nel 2013, avrebbe firmato un casco

Schumacher ai tempi della Ferrari
Schumacher ai tempi della Ferrari
14 ottobre 2025 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Segnali positivi sulla salute di Michael Schumacher? Le condizioni dell'ex pilota tedesco, 56 anni, sono avvolte nel mistero dal dicembre 2013, quando fu vittima di un gravissimo incidente sciistico sulle nevi di Meribel. A far rumore, negli ultimi giorni, le parole del giornalista francese Stefan L'Hermitte. La firma del quotidiano L'Equipe ha fatto riferimento alle condizioni di Schumacher intervenendo nel podcast Le Grand Récit parlando di "progressi importanti".

Il giornalista ha riportato informazioni secondo cui "Schumacher avrebbe firmato un casco per una campagna benefica". Se confermata, sarebbe la prima azione direttamente attribuibile a Schumi dall'incidente, un'eventualità che finora non è stata verificabile da fonti indipendenti.

L'Hermitte ha provveduto a ridimensionare il peso dell'eventuale novità: "Direi che non sta bene, ma potrebbero esserci progressi", ha detto sottolineando l'assenza di dati verificabili sulla capacità comunicativa del 7 volte campione di Formula 1. Schumacher risiede con la moglie Corinna nella tenuta di Maiorca, un ambiente cui hanno accesso esclusivamente familiari e amici di massima fiducia.

