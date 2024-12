Sci di fondo, Netweek è Official Media Partner e Sponsorship Coop Fis Cross-Country Ski World Cup 2025

La Valle d'Aosta, con le sue piste per tutti i livelli, è la meta perfetta per gli sciatori. Cogne, che già nel 2019 aveva ospitato la Coppa del Mondo di sci di fondo con la doppietta azzurra di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, sarà di nuovo protagonista dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 con la Coop Fis Cross-Country Ski World Cup. Il gruppo Netweek sarà Official Media Partner - nella duplice veste editoriale e di concessionaria pubblicitaria – di questo prestigioso evento sportivo, garantendo la visibilità con i suoi media: 42 testate cartacee, 39 siti web e 12 televisioni sul territorio nazionale. Uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo internazionale, che riunisce i migliori atleti di sci di fondo da tutto il mondo e che costituisce un'opportunità unica per appassionati e sponsor di essere parte di un evento globale che celebra lo sport invernale a livello internazionale.

“L’obiettivo del nostro gruppo è quello di essere punto di riferimento nella comunicazione e informazione per il territorio, grazie alla capacità di offerta multicanale con tv, carta e digital -sottolinea Riccardo Galione, direttore commerciale di Netweek-. In questo modo siamo in grado di instaurare una forte relazione con cittadini e famiglie, imprenditori e commercianti, istituzioni e associazioni. Garantendo una grande visibilità grazie ai nostri diversi mezzi di comunicazione e oggi anche attraverso una vetrina internazionale unica come la Coppa del Mondo di sci nordico. Pertanto, ringraziamo il Comitato Organizzatore per questa importante collaborazione”.

Il gruppo Netweek racconterà una festa mondiale per tre giorni di sport ad alto livello, allegria e spettacolarità ad alta quota. “Siamo entusiasti di poter raccontare e promuovere attraverso il nostro circuito un evento dalla grande visibilità internazionale e orgogliosi di essere i concessionari unici per tutti i partner che vorranno associare la loro immagine a questa importante manifestazione sportiva”, commenta Michel Henry, responsabile commerciale Netweek Valle d’Aosta.

Dopo sei anni dalla memorabile edizione del febbraio 2019, la località alpina valdostana è pronta ad accogliere con rinnovato calore la tappa del circuito internazionale Fis (Federazione italiana sci e snowboard), organizzata quest’anno dal neo costituito comitato organizzatore Cogne in Events 2.0. “Cogne 2025 sarà la grande occasione per ospitare nuovamente gli atleti provenienti da tutto il mondo sulle nevi di questa fantastica cornice e sulla scia di un entusiasmo che da sempre caratterizza la comunità. Per noi, quest’anno rappresenta l’edizione della ripartenza. Ringraziamo anche l’Amministrazione regionale per l’importante contributo materiale, ma non solo, nell’averci concesso questa opportunità mediatica e sportiva”, dice Filippo Gérard, presidente del Comitato Organizzatore Coppa del Mondo.