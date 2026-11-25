La campionessa olimpica di Milano-Cortina, Federica Brignone, ha annunciato il suo ritiro tramite un video sui suoi profili social: "Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di finire la mia carriera da atleta. È stata una decisione molto difficile ma vorrei varcare il cancelletto di partenza un'ultima volta per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. Grazie a tutti".