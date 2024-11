La leggenda torna in pista. Lindsey Vonn, icona dello sci, ci ripensa e mette nel mirino il gran ritorno con Team Usa. Cinque anni dopo il suo ritiro nel 2019, la fuoriclasse della velocità e tre volte medaglia olimpica – con un oro in discesa libera e un bronzo in super-G a Vancouver del 2010 e un bronzo in discesa libera a Pyeongchang 2018 – l’americana, oggi 40enne, punta alla Coppa del Mondo a Beaver Creek. Il 14 dicembre ci sarà la gara di discesa, il 15 il super-G.

Il ritorno di Lindsey Vonn

Medaglie olimpiche a parte, Lindsey Vonn ha fatto la storia dello sci. Quattro volte campionessa generale di Coppa del Mondo, ha conquistato in carriera anche otto medaglie ai Mondiali. Le sue 82 vittorie in Coppa del Mondo hanno rappresentato un record fino al 2023, quando era stata superata da un’altra fuoriclasse come Mikaela Shiffrin (oggi ancora in attività e a quota 97 vittorie). “La dedizione e la passione di Vonn verso lo sci alpino sono fonte di ispirazione e siamo entusiasti di averla di nuovo sulla neve e vedere dove può arrivare da qui" ha spiegato in una nota Sophie Goldschmidt, presidente e Ceo di US Ski & Snowboard.

Lindsey Vonn a Milano Cortina?

L’americana, che in carriera ha affrontato e superato diversi infortuni, con relativi interventi, punta per ora a un ritorno in Coppa del Mondo. È però evidente come - a poco più di un anno da Milano Cortina 2026 – sia verosimile la possibilità di vederla ai Giochi invernali in Italia. Intanto, nelle ultime settimane, Vonn ha condiviso sui social diversi contenuti sui suoi allenamenti in giro per il mondo. Il modo migliore per riprendere confidenza con i suoi tifosi.