Sci: Razzoli, "in campo maschile Italia paga cambio generazionale"

"Credo che il senso della giornata sia quello di trasmettere i valori che abbiamo imparato in una vita di sport. Una responsabilità che abbiamo noi sportivi è fare questo per lasciare un'eredità, per trasmettere ai giovani quello che lo sport può regalare. Penso che non ci sia niente di più bello per un giovane di praticare sport: sono sempre stato convinto che crescere con lo sport ti dà tantissimo, ti fa vivere e condividere emozioni, crescere nei momenti buoni e nei momenti più difficili, e sono proprio quei momenti, soprattutto quelli difficili, che servono a crescere". Lo ha detto l’ex sciatore alpino Giuliano Razzoli in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.