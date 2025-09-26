circle x black
Cerca nel sito
 

Serena Williams e la pianta di cotone in hotel: "Non va bene" - Video

L'ex fuoriclasse del tennis irritata per la decorazione

Serena Williams
Serena Williams
26 settembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serena Williams a disagio in hotel. L'ex numero 1 del tennis mondiale, 44 anni, sui social mostra l'interno della camera d'albergo a New York. A catturare l'attenzione è una decorazione su un tavolino: "Come ci sentiamo davanti al cotone come decorazione?", chiede l'ex fuoriclasse. Il cotone, nella storia degli Stati Uniti, è collegato alla schiavitù. Nelle piantagioni degli stati del sud, la coltivazione era legata all'impiego di schiavi afroamericani. La schiavitù fu abolita formalmente nel 1865.

"Personalmente, questo non mi fa sentire benissimo", dice Williams prima di staccare un pezzo di cotone dalla decorazione. "Sembra cotone che si usa per pulire le unghie", aggiunge, prima di allontanarsi irritata dall'inquadratura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serena williams williams cotone williams video
Vedi anche
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza