Serena Williams, ritorno in campo in vista? L'indizio per il 2026

L'ex tennista statunitense potrebbe tornare protagonista

Serena Williams - Ipa/Fotogramma
02 dicembre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
Serena Williams torna in campo? L'ex tennista statunitense, ex numero uno del mondo e vincitrice di 23 titoli Slam, record ancora imbattuto nel circuito singolare femminile, starebbe preparando un clamoroso ritorno nel circuito Wta. Williams infatti ha informato l'Itia (International Tennis Integrity Agency) della sua volontà di essere aggiunta nuovamente nell'International Registered Testing Pool, requisito fondamentale per giocare a livelli professionistici.

Il suo nome infatti appare in un elenco aggiornato di giocatori, datato 6 ottobre 2025. A confermare la notizia è stata un portavoce dell'Itia, secondo quanto riportato dal New York Times: "Ci ha comunicato che vuole essere reintegrata nel pool di test”, ha detto Adrian Bassett, "Non so se questo significa che sta tornando, o semplicemente si sta tenendo aperta l’opzione. Tutto quello che posso dire è che è tornata nel pool e quindi soggetta a controlli antidoping".

Williams, 44 anni, ha giocato la sua ultima partita nel 2022, ma ha sempre evitato di usare la parola "ritiro", preferendo "allontamenamento". Un indizio indiretto che oggi, alla luce dei recenti sviluppi, assume un significato ben diverso.

Già nei mesi scorsi Serena si era mostrata sui campi da tennis, riprendendo in mano la racchetta per un allenamento sul cemento di Washington con la sorella Venus. Il tutto era stato postato sul suo profilo Instagram e aveva scatenato le fantasie di tifosi e appassionati, le cui speranze potrebbero trasformarsi in realtà nel 2026.

