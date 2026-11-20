Si riaccendono le luci sulla Serie A dopo la pausa Nazionale e, tra gli incontri più interessanti della 12° giornata, c’è Atalanta – Inter. Per la Dea, la sfida con i nerazzurri rappresenta un vero e proprio tabù: a squadra bergamasca, infatti, non vince contro i nerazzurri in campionato da otto anni. L’ultimo acuto atalantino risale al 2018, con uno score da lì in poi che parla di 11 sconfitte e 6 pareggi. Le squadre si presentano al match con stati d’animo opposti: i Campioni d’Italia arrivano dalla vittoria sul Como e in piena corsa scudetto; la squadra di Sarri ha avuto invece un inizio complicato, che mette persino in dubbio la permanenza dell’allenatore toscano in panchina. Per gli esperti Sisal, la sfida vede ampiamente favoriti gli uomini di Chivu, che continuerà così la tradizione positiva contro la Dea: il successo interista è a 1,55, si sale a 5,00 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 4,50. L’Atalanta ha subito 20 gol in 11 giornate, una media di 1.8 a gara, e dovrà vedersela con il secondo miglior attacco del campionato: la sfida si preannuncia spettacolare, con l’Over 2,50 a 1,36, e vedrà entrambe in gol, ipotesi a 1,44. La Dea ha conquistato 7 punti in questa Serie A grazie ai gol realizzati da Nikola Krstovic: l’attaccante, che ha fatto gol l’Inter nell’1-1 dello scorso 14 marzo, è il primo candidato al gol, a 3,50. Chivu schiera ancora il duo d’attacco Pio Espostio – Marcus Thuram, entrambi in rete contro il Como e con grandi possibilità di ripetersi, a 2,00.

La Lazio, ancora capolista e imbattuta, ospita all’Olimpico il Lecce e, per gli esperti Sisal, ha ottime chance di mantenere il primato. I biancocelesti, reduci dal pareggio al Maradona con il Napoli, dovrebbero tornare alla vittoria, a 1,38, i salentini devono muoversi dalla zona pericolosa della classifica ma il blitz a Roma è a 8,50, con il pareggio a 4,75. La squadra di Gattuso non ha mai mancato l’appuntamento con il gol dalla prima di campionato, anche stavolta la rete dei biancocelesti sembra certa, a 1,03, e dovrebbe portare la firma di Noslin, a 2,25, ma occhio a Isaksen, a 2,75, e Frattesi, a 3,50. Nel Lecce, spicca Geubbels, marcatore a 5,00. La Roma, terza e reduce da tre vittorie di fila, va in casa del Parma, a un solo punto dalla zona retrocessione e reduce da 4 sconfitte nelle ultime 6. Pronostico a senso unico, con i giallorossi avanti a 1,28 contro il 10 dei ducali e il 5,75 del segno X. Il Milan ospita la rivelazione Frosinone, strada in discesa per i rossoneri, a 1,50, i ciociari hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate, ma il successo a San Siro è a 5,50, con il pareggio a 4,50. Dopo la battuta di arresto contro l’Inter, il Como punta a rimettersi in carreggiata nella sfida casalinga contro il Cagliari, dove è nettamente avanti a 1,28 contro il 10 dei sardi. Parte favorita anche la Juventus, a 1,33, che ospita il Venezia, a 8,00, così come il Napoli in casa contro il Torino: gli azzurri comandano il pronostico a 1,47 contro il 6,00 dei granata e il 4,50 del pareggio.