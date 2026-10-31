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Serie A, il Bologna vince 2-1 in rimonta sul Monza: Pobega e Bernardeschi su rigore stendono i brianzoli

Terza vittoria consecutiva per gli emiliani

Federico Bernardeschi - Ipa
Federico Bernardeschi - Ipa
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31 ottobre 2026 | 17.25
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna di Palladino conquista la terza vittoria consecutiva, superando il Monza per 2-1 e tornando a vincere al Dall’Ara dopo 202 giorni. I rossoblù al quarto successo nelle ultime cinque confermano il loro ottimo momento di forma sotto la gestione dell'ex tecnico dei brianzoli. Ora in classifica si trovano in settima posizione insieme a Napoli e Juventus con 14 punti, mentre i biancorossi restano fermi a quota 7 al 16° posto.

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa, con Varela che porta avanti il Monza su rigore dopo sei minuti. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Pobega firma il pareggio con un bel sinistro al volo al 33' e Bernardeschi completa la rimonta al 59' trasformando con freddezza un penalty.

All'81' Skorupski diventa protagonista assoluto, neutralizzando il rigore di Cutrone e blindando tre punti preziosissimi. Palladino festeggia così un altro successo, frutto di intensità, qualità e di un nuovo assetto tattico che ha restituito entusiasmo e fiducia alla squadra.

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