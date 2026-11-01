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Serie A, oggi Como-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

I lariani ospitano i lagunari nel lunch match della decima giornata

Cesc Fabregas - Ipa
Cesc Fabregas - Ipa
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01 novembre 2026 | 07.54
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Como torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 novembre, i lariani di Cesc Fabregas ospitano il Venezia guidato in panchina da Davide Nicola in un match della decima giornata di campionato. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila, l'ultima per 3-1 sul campo del Torino nel turno infrasettimanale e quarti in classifica con 20 punti, affronta i lagunari ultimi in classifica a quota 3. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta il Como andrà a far visita all'Inter, mentre il Venezia ospiterà l'Udinese.

Como-Venezia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Venezia, in campo alle 12.30:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola.

Como-Venezia, dove vederla in tv

Como-Venezia sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull'App di Dazn.

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