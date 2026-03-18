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Serie A, la Cremonese esonera Nicola: Giampaolo in pole per la panchina

I grigiorossi cambiano allenatore a 9 giornate dalla fine del campionato

Davide Nicola - Fotogramma/IPa
Davide Nicola - Fotogramma/IPa
18 marzo 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Il club ragiona adesso sul nome del possibile sostituto: in pole position c'è Marco Giampaolo. al momento, la Cremonese è quartultima con 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a 9 giornate dalla fine del campionato.

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Davide Nicola Cremonese Allenatore Cremonese Marco Giampaolo
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