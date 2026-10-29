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Frosinone-Lecce 5-1, Alvini non si ferma e vola al sesto posto. Fiorentina-Atalanta 2-2

I ciociari salgono a 17 punti in classifica, a -1 dal Milan. Spettacolo e quattro gol nel posticipo del Franchi

Massimiliano Alvini - IPA
Massimiliano Alvini - IPA
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29 ottobre 2026 | 23.08
Redazione Adnkronos
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La Fiorentina rimonta e prova a scappare, l'Atalanta si riprende e al Franchi viene fuori un 2-2 divertente e che, alla fine, lascia a entrambe le squadre un po’ di amaro in bocca. Nel primo tempo sono i viola a mostrarsi più convincenti, senza però riuscire a evitare il vantaggio della Dea, firmato da De Ketelaere con una conclusione precisa all'angolino.

Fiorentina-Atalanta 2-2

Dopo l’intervallo, la squadra di Vanoli cambia marcia e ribalta il risultato grazie alle reti di Njie (53') e Joao Mario (61'). L’Atalanta, però, non si arrende e trova il gol del definitivo 2-2 ancora grazie all’iniziativa di De Ketelaere, protagonista della gara: il belga serve Zalewski, che batte De Gea e ristabilisce la parità a un quarto d'ora dalla fine. I viola salgono così a 5 punti, ma restano terzultimi. La squadra di Sarri avanza invece a quota 11 ed è undicesima.

Serie A, Frosinone sesto in classifica

Il Frosinone di Massimiliano Alvini non ha intenzione di fermarsi. I ciociari battono il Lecce 5-1 allo Stirpe nella sfida delle 18:30 e volano in zona Europa al sesto posto, a ridosso delle prime della classe con 17 punti. A firmare il successo sono le reti di Cichella e Calò (rigore) nel primo tempo e i guizzi nella ripresa di Raimondo (sempre più capocannoniere con Varela) e Birligea (doppietta). Inutile per i salentini il gol di Monteiro sul 4-0.

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