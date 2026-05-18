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Serie A, Juventus fuori dalla Champions per gli esperti Sisal: la quota dei bianconeri sale da 1,22 a 12

Milan e Roma favorite, il Como può ancora sperare

Foto di repertorio - (Fotogramma)
Foto di repertorio - (Fotogramma)
18 maggio 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
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La penultima di Serie A ha emesso il primo verdetto per la lotta Champions: vincendo con il Pisa, il Napoli ha conquistato la qualificazione aritmetica ma la notizia più eclatante è arrivata dallo Stadium dove la Juventus, sconfitta 2 a 0 dalla Fiorentina, è scivolata al sesto posto e ora vede tutta in salita la strada verso le prime quattro posizioni della classifica. Per gli uomini di Spalletti, a 90 minuti dalla fine del campionato, ora è tutto più complicato tanto che gli esperti Sisal offrono i bianconeri in Champions a quota 12,00, un rialzo vertiginoso se si pensa che solo una settimana fa la Vecchia Signora tra le prime 4 era data a 1,22.

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Il Milan non sbaglia con il Genoa, ai rossoneri basterà dunque vincere nell’ultima in casa con il Cagliari per calcare il palcoscenico più importante d’Europa nella prossima stagione, ipotesi a un rasoterra 1,05. Anche la Roma ha il destino nelle proprie mani: la vittoria nel derby e la contemporanea sconfitta della Juventus hanno portato i giallorossi al quarto posto, nell’ultima di campionato la squadra di Gasperini andrà in casa del Verona già retrocesso e, su Sisal.it, la qualificazione in Champions sembra certa, a 1,20. Il Como non molla e, con la vittoria sul Parma, tiene vivo il sogno di qualificarsi al massimo torneo continentale. Gli uomini di Fabregas, a due punti dal quarto posto, devono però sperare nei passi falsi sia del Milan che della Roma e, ovviamente, vincere con la Cremonese che ha gli ultimi 90 minuti della stagione a disposizione per provare a restare in Serie A: ecco perché l’idea di vedere il Como giocare la prossima Champions è a 4,00.

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Serie A Champions League Juventus Milan Roma Como
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